В Карпатах объявили штормовое предупреждение на 24 декабря

09:51, 24 декабря 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 24 декабря, в Караптах ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня почти по всей Украине пройдут дожди, температура до +13° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"24 декабря в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и снег, ближе к выходным похолодает.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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