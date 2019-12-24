В Карпатах объявили штормовое предупреждение на 24 декабря
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Во вторник, 24 декабря, в Караптах ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня почти по всей Украине пройдут дожди, температура до +13° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"24 декабря в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и снег, ближе к выходным похолодает.
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