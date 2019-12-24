В Карпатах объявили штормовое предупреждение на 24 декабря

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Во вторник, 24 декабря, в Караптах ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"24 декабря в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и снег, ближе к выходным похолодает.