Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на завтра

17:32, 22 декабря 2019
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Средняя температура воздуха по стране составит +7° ... +13°.

Начало следующей недели будет дождливым / фото УНИАН
Начало следующей недели будет дождливым / фото УНИАН

В понедельник, 23 декабря, синоптики прогнозируют в Украине ветреную и дождливую погоду.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, в западных областях страны ожидаются сильные дожди; температура ночью +1°...+6°, днем ​​поднимется до +3°... +8°.

В Карпатах сильный мокрый снег, метеи, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0°... +5°.

На остальной территории Украины завтра ожидается небольшой дождь; ночью и утром местами туман. Температура ночью + 4°... +9 °, днем ​​прогреется до +6°... +11°, в южной части местами +12°... +14°.

Ветер в стране юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с.

Напомним, 19 декабря в Киеве были зафиксировані три температурных рекорда.

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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