Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на завтра
Средняя температура воздуха по стране составит +7° ... +13°.
В понедельник, 23 декабря, синоптики прогнозируют в Украине ветреную и дождливую погоду.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Так, в западных областях страны ожидаются сильные дожди; температура ночью +1°...+6°, днем поднимется до +3°... +8°.
В Карпатах сильный мокрый снег, метеи, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0°... +5°.
На остальной территории Украины завтра ожидается небольшой дождь; ночью и утром местами туман. Температура ночью + 4°... +9 °, днем прогреется до +6°... +11°, в южной части местами +12°... +14°.
Ветер в стране юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с.
Напомним, 19 декабря в Киеве были зафиксировані три температурных рекорда.
- Винница+9°... +3°
- Днепр+11°... +8°
- Донецк+6°... +4°
- Житомир+8°... +3°
- Запорожье+11°... +8°
- Ивано-Франковск+13°... +3°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+11°... +10°
- Луганск+8°... +4°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+13°... +11°
- Одесса+13°... +9°
- Полтава+9°... +8°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+13°... +11°
- Сумы+9°... +7°
- Тернополь+10°... +2°
- Харьков+10°... +8°
- Херсон+14°... +9°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+11°... +5°
- Чернигов+10°... +7°
- Черновцы+15°... +3°