Погода в Киеве 19 декабря установила три температурных рекорда

Среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2°, что на 2,4° выше предыдущего рекорда.

Погода в Киеве установила три рекорда / УНИАН

В четверг, 19 декабря, в Киеве было установлено три температурных рекорда.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, ночь на 19 декабря оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +5,8°, что на 3,0° выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.

Также вчера максимальная температура воздуха составила +11,3°, что на 0,6° выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Благодаря этому среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2°, что на 2,4° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.

В обсерватории отмечают, что с 16 декабря в Киеве уже зафиксировано 7 температурных рекордов.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, в Киеве без осадков, температура до +6°.