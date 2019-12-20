Погода в Киеве 19 декабря установила три температурных рекорда
Среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2°, что на 2,4° выше предыдущего рекорда.
В четверг, 19 декабря, в Киеве было установлено три температурных рекорда.
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, ночь на 19 декабря оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +5,8°, что на 3,0° выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.
Также вчера максимальная температура воздуха составила +11,3°, что на 0,6° выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.
Благодаря этому среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2°, что на 2,4° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.
В обсерватории отмечают, что с 16 декабря в Киеве уже зафиксировано 7 температурных рекордов.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, в Киеве без осадков, температура до +6°.
- Винница+8°... +6°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+6°... -2°
- Житомир+8°... +5°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+10°... +8°
- Одесса+9°... +8°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+6°... +1°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+8°... +7°
- Хмельницкий+6°... +3°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+6°... +1°