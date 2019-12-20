В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 декабря, в Киеве без осадков, температура до +6°.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +6°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+6°... -1°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+6°... +1°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+10°... +8°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+6°... +1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+9°... +8°
- Хмельницкий+6°... +4°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+7°... +1°
Виргиния, США
-7°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-7 °
Влажность:56 %
Давление:765 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:24
Закат16:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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