Теплая погода в Киеве установила два температурных рекорда
18 декабря температура в Киеве поднялась до +15,2°.
В среду, 18 декабря, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, после полудня столбик максимального термометра поднялся до +15,2°, что на 3,7° выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.
Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температура 18 декабря достигла +8,2°, что на 2,4° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года. По климатической нормой такое значение соответствует температуре 16 октября.
Ночь на 19 декабря в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +5,8°, что на 3,0° выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.
Напомним, 19 декабря в Киеве без осадков, температура до +9°.
- Винница+10°... +2°
- Днепр+9°... -2°
- Донецк+9°... -3°
- Житомир+10°... +1°
- Запорожье+11°... -1°
- Ивано-Франковск+12°... -1°
- Киев+10°... -3°
- Кировоград+9°... -3°
- Луганск+9°... -3°
- Луцк+10°... +3°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+12°... +1°
- Одесса+13°... +4°
- Полтава+8°... -4°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+6°... -5°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+8°... -4°
- Херсон+11°... 0°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+7°... -3°
- Чернигов+6°... -5°
- Черновцы+10°... +1°