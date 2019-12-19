Теплая погода в Киеве установила два температурных рекорда

16:12, 19 декабря 2019
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18 декабря температура в Киеве поднялась до +15,2°.

Погода в Киеве установила два температурных рекорда / УНИАН
Погода в Киеве установила два температурных рекорда / УНИАН

В среду, 18 декабря, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, после полудня столбик максимального термометра поднялся до +15,2°, что на 3,7° выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температура 18 декабря достигла +8,2°, что на 2,4° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года. По климатической нормой такое значение соответствует температуре 16 октября.

Ночь на 19 декабря в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +5,8°, что на 3,0° выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.

Напомним, 19 декабря в Киеве без осадков, температура до +9°.

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Теги: #Киев#погода
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