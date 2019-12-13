На Австралию надвигается небывалая жара
В начале следующей недели может быть побит рекорд максимальной температуры для всей страны.
В ближайшие дни в Австралии ожидается экстремальная жара, которая распространится с запада на восток страны.
Лесные пожары в Австралии охватили новые города
Метеорологи не исключают, что в начале следующей недели может быть побит рекорд максимальной температуры (50,7°) для всей страны, который был зафиксирован 2 января 1960 года, передает Stormnews со ссылкой на ABC.
На этой неделе 40-градусная жара установилась в Западной Австралии. Предполагается, что в Перте она продержится до начала следующей недели. Ранее за всю историю наблюдений в этом городе в декабре не было более 2 дней с температурой выше 40°. 3 декабря здесь уже нагревалось до 41,6°, став самым ранним днем в декабре, когда превышена сорокаградусная отметка.
Из-за тяжелых погодных условий в штате ухудшилась ситуация с природными пожарами. Огонь угрожал населенным пунктам Янчеп и Ту-Рокс.
Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс ситуация с лесными пожарами осложняется с каждым часом.
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