На Австралию надвигается небывалая жара

15:02, 13 декабря 2019
45
0

В начале следующей недели может быть побит рекорд максимальной температуры для всей страны.

Лесной пожар в Австралии / REUTERS
Лесной пожар в Австралии / REUTERS

В ближайшие дни в Австралии ожидается экстремальная жара, которая распространится с запада на восток страны.

Лесные пожары в Австралии охватили новые города

Метеорологи не исключают, что в начале следующей недели может быть побит рекорд максимальной температуры (50,7°) для всей страны, который был зафиксирован 2 января 1960 года, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

На этой неделе 40-градусная жара установилась в Западной Австралии. Предполагается, что в Перте она продержится до начала следующей недели. Ранее за всю историю наблюдений в этом городе в декабре не было более 2 дней с температурой выше 40°. 3 декабря здесь уже нагревалось до 41,6°, став самым ранним днем в декабре, когда превышена сорокаградусная отметка.

Из-за тяжелых погодных условий в штате ухудшилась ситуация с природными пожарами. Огонь угрожал населенным пунктам Янчеп и Ту-Рокс.

Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс ситуация с лесными пожарами осложняется с каждым часом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Австралия#лесной пожар
Читайте также
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Молодая жена Петросяна резко ответила завистникам Молодая жена Петросяна резко ответила завистникам
Гороскоп на 10 декабря: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака Гороскоп на 10 декабря: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака
Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет в 2020 году Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет в 2020 году
Встреча нормандской четверки в Париже: все подробности Встреча нормандской четверки в Париже: все подробности
"Убить Билла 3": Квентин Тарантино снимет продолжение культового фильма "Убить Билла 3": Квентин Тарантино снимет продолжение культового фильма
Трем знакам Зодиака грозит увольнение в 2020 году - астрологи Трем знакам Зодиака грозит увольнение в 2020 году - астрологи
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
93 %
762 мм
1.6 м/с
72 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять