На Австралию надвигается небывалая жара

В начале следующей недели может быть побит рекорд максимальной температуры для всей страны.

Лесной пожар в Австралии / REUTERS

В ближайшие дни в Австралии ожидается экстремальная жара, которая распространится с запада на восток страны.

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Метеорологи не исключают, что в начале следующей недели может быть побит рекорд максимальной температуры (50,7°) для всей страны, который был зафиксирован 2 января 1960 года, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

На этой неделе 40-градусная жара установилась в Западной Австралии. Предполагается, что в Перте она продержится до начала следующей недели. Ранее за всю историю наблюдений в этом городе в декабре не было более 2 дней с температурой выше 40°. 3 декабря здесь уже нагревалось до 41,6°, став самым ранним днем в декабре, когда превышена сорокаградусная отметка.

Из-за тяжелых погодных условий в штате ухудшилась ситуация с природными пожарами. Огонь угрожал населенным пунктам Янчеп и Ту-Рокс.

Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс ситуация с лесными пожарами осложняется с каждым часом.