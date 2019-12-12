Синоптики рассказали, когда в Украину придет зимняя погода

В Укргидрометцентре прогнозируют, что теплая погода удержится в Украине до 20 декабря.

В ближайшее время похолодания в Украине не будет / Фото УНИАН

Теплая погода в Украине будет держаться до 20 декабря.

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Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня "Фактам".

"Тепло в Украине продержится эту и следующую неделю, до пятницы. Такую погоду обусловливают воздушные массы атлантического и средиземноморского происхождения. По ночам будет от 3 градусов мороза до 2 тепла, а днем - 1-6 градусов тепла. На юге - до плюс 10. Что же касается осадков, то в ближайшие дни они ожидаются в Карпатском регионе: там возможны дождь и мокрый снег. А 14 и 15 декабря дожди со снегом пройдут в большинстве областей Украины. На следующей неделе, до 20 декабря, осадков, вероятнее всего, не будет", - сообщила она.

В пятницу, 13 декабря, небольшой дождь ожидается во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. Днем на Луганщине столбики термометров опустятся до отметки минус 1, а на юге покажут плюс 7 градусов.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что пришедшая оттепель не задержится надолго и ей на смену придут зимние морозы.

"С 13-14 декабря и до конца месяца в Украине будет холодно. Сначала температура опустится до 6-8 градусов мороза. А 19-23 декабря по ночам ожидается минус 12-14. Также будет два периода сильных снегопадов: с 22-го по 24-е и с 27-го по 29 декабря. Снег останется до Нового года, а перед самым праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4-6 мороза, не больше. Так что в новогоднюю ночь у нас будут и снег, и небольшой мороз. Вот такая погода в декабре нас ожидает", - сообщил он.

Напомниим, с 15-16 декабря в Украине ожидается потепление.