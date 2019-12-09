К Великобритании и Ирландии приближается шторм "Атия"
В Ирландии было объявлено предупреждение о ветре скоростью 65-80 км/ч.
К Великобритании и Ирландии приближается первый шторм сезона, который получил название "Атия".
Жертвами тайфуна "Тисой" на Филиппинах стали два человека
В Ирландии было объявлено предупреждение о ветре скоростью 65-80 км/ч и порывами 110-130 км/ч для графств Донегол, Голуэй, Литрим, Мейо, Слайго, Клэр, Керри и Лимерик. В остальной части страны ожидается ветер скоростью 50-60 км/ч и порывами до 100 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на метеослужбу страны.
В Великобритании предупреждение о ветре скоростью 80-95 км/ч и порывами до 110 км/ч было объявлено для юго-запада Англии и запада Уэльса.
Напомним, жертвами мощного тайфуна "Каммури" на Филиппинах стали по меньшей мере 17 человек.
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