"Осадков не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Завтра в Украине будет прохладно.
В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и прохладная погода.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Украина будет находиться под влиянием черноморского антициклона, поэтому 5 декабря осадки маловероятны, лишь хвост далекого влажного фронта пройдет по Луганщине и Харьковщине", - пишет она.
Температура воздуха завтра существенно не изменится: ночью -1...-5 градусов, на западе до -7...-9 градусов, днем в Украине предполагается +1...+5 градусов, в восточных областях от 2 мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве завтра ночью -1...-3 градуса, днем ожидается +2...+4 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
По прогнозу Диденко, в ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем слегка потеплеет.
Напомним, британские метеорологи прогнозируют, что погода в декабре будет теплой, однако возможны периоды низких температур.
- Винница-1°... -3°
- Днепр-1°... -7°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье-1°... -6°
- Ивано-Франковск+1°... -9°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград-2°... -6°
- Луганск0°... -6°
- Луцк+1°... -2°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+2°... -4°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава-3°... -6°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь0°... -7°
- Сумы-2°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+3°... -6°