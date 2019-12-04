"Осадков не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

14:30, 4 декабря 2019
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Завтра в Украине будет прохладно.

В ближайшие дни в Украине будет без осадков / УНИАН
В ближайшие дни в Украине будет без осадков / УНИАН

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и прохладная погода.

Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Украина будет находиться под влиянием черноморского антициклона, поэтому 5 декабря осадки маловероятны, лишь хвост далекого влажного фронта пройдет по Луганщине и Харьковщине", - пишет она.

Температура воздуха завтра существенно не изменится: ночью -1...-5 градусов, на западе до -7...-9 градусов, днем в Украине предполагается +1...+5 градусов, в восточных областях от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве завтра ночью -1...-3 градуса, днем ожидается +2...+4 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

По прогнозу Диденко, в ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем слегка потеплеет.

Напомним, британские метеорологи прогнозируют, что погода в декабре будет теплой, однако возможны периоды низких температур.

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Теги: #погода
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