Скользко и холодно: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Завтра днем температура воздуха будет в пределах -3...+2 градусов.
В среду, 4 декабря, в Украине ожидается прохладная погода, снегопады прекратятся.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь в второй половине дня и к вечеру мокрый снег возможен на Волыни, в Ривненсокй, Житомирской, Черниговской и Киевской областях", - пишет она.
По прогнозу Диденко, температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, днем в Украине от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах скользко, особенно утром и вечером.
В Киеве завтра ночью -2...-4 градуса, днем около нуля. В течение дня существенные осадки маловероятны.
Напомним, во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+1°... -4°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир0°... -3°
- Запорожье+1°... -5°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев+1°... -3°
- Кировоград+2°... -4°
- Луганск+2°... -5°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+4°... -5°
- Одесса+5°... -4°
- Полтава0°... -6°
- Ровно0°... -4°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон+3°... -6°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+4°... -4°