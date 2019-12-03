Скользко и холодно: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Завтра днем температура воздуха будет в пределах -3...+2 градусов.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

В среду, 4 декабря, в Украине ожидается прохладная погода, снегопады прекратятся.

Читайте также В Украине сегодня похолодает, местами пройдет снег (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь в второй половине дня и к вечеру мокрый снег возможен на Волыни, в Ривненсокй, Житомирской, Черниговской и Киевской областях", - пишет она.

По прогнозу Диденко, температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, днем в Украине от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах скользко, особенно утром и вечером.

В Киеве завтра ночью -2...-4 градуса, днем около нуля. В течение дня существенные осадки маловероятны.

Напомним, во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.