До 20 см снега: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
2-3 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий 2-3 декабря.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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По прогнозу синоптиков, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.
В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см.
На дорогах страны, кроме юга, гололедица.
Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, сегодня, 1 декабря, в Украине утром местами возможен небольшой мокрый снег.
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