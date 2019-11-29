Синоптики предупреждают о сильных дождях и тумане в Украине

Значительные дожди ожидаются в южных и центральных регионах.

Синоптики предупредили о сильных дождях в Украине / Фото УНИАН

В пятницу, 29 ноября, во многих регионах Украины ожидаются сильные дожди, объявлен I уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 ноября в большинстве южных, центральных областей и на Сумщине значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Утром в Украине местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным прогнозам синоптиков, первый месяц зимы в Украине будет теплее, чем в среднем за много лет.