Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +14° (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября в Украине будет тепло и пройдут дожди.
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на декабрь
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +9°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +4°, днем до +14°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +11°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +1°, днем до +5°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +9°.
Согласно народному прогнозу, 29 ноября - день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... 0°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+4°... +1°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск+6°... +2°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+8°... +7°
- Одесса+10°... +8°
- Полтава+3°... +1°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+9°... +5°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+6°... +5°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы+2°... +1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+6°... +3°