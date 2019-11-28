Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +14° (видеопрогноз)

По всей стране завтра будет тепло.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября в Украине будет тепло и пройдут дожди.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +9°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +4°, днем до +14°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +11°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +1°, днем до +5°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +9°.

Согласно народному прогнозу, 29 ноября - день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).

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