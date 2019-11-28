Завтра почти всю Украину накроют дожди - синоптик

Температура воздуха днем составит +4...+8 градусов.

Иллюстрация REUTERS

В пятницу, 29 ноября, почти по всей Украине пройдут дожди.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, завтра максимальная температура воздуха составит +4...+8 градусов, на юге и западе +7...+12 градусов.

Дожди в пятницу будут идти более интенсивно ночью в западных областях, днем они будут передвигаться на восток.

"Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумская область-Харьковская область-Полтавская область-Черкасская область-Днепропетровская область-Кропивницкий и районы вплоть до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", - пишет Диденко.

В Киеве 29 ноября также пройдет дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +4...+5 градусов.

Напомним, по предварительным прогнозам синоптиков, первый месяц зимы в Украине будет теплее, чем в среднем за много лет.