Завтра почти всю Украину накроют дожди - синоптик
Температура воздуха днем составит +4...+8 градусов.
В пятницу, 29 ноября, почти по всей Украине пройдут дожди.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды 28-29 ноября
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, завтра максимальная температура воздуха составит +4...+8 градусов, на юге и западе +7...+12 градусов.
Дожди в пятницу будут идти более интенсивно ночью в западных областях, днем они будут передвигаться на восток.
"Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумская область-Харьковская область-Полтавская область-Черкасская область-Днепропетровская область-Кропивницкий и районы вплоть до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", - пишет Диденко.
В Киеве 29 ноября также пройдет дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +4...+5 градусов.
Напомним, по предварительным прогнозам синоптиков, первый месяц зимы в Украине будет теплее, чем в среднем за много лет.
- Винница+2°... 0°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+4°... +1°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... +4°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+2°... +1°
- Луганск+6°... +2°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+7°... +6°
- Одесса+10°... +8°
- Полтава+3°... +1°
- Ровно+3°... +2°
- Симферополь+9°... +5°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+6°... +5°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы+2°... +1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+4°... +3°