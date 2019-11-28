Синоптики предупредили об ухудшении погоды 28-29 ноября

09:52, 28 ноября 2019
254
0

Дожди и мокрый снег ожидаются на Закарпатье.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В течение 28-29 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 28 ноября на большей части территории страны ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Днем 28 ноября и ночью 29 ноября на Закарпатье ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в четверг, 28 ноября, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#туман
Читайте также
Гороскоп на 22 ноября 2019: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – неприятности Гороскоп на 22 ноября 2019: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – неприятности
Под Херсоном откопали тело убитого 23-летнего мужчины, которого искали с 11 ноября Под Херсоном откопали тело убитого 23-летнего мужчины, которого искали с 11 ноября
Гороскоп на 27 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 27 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Украинец не заплатил оператору за съемку свадьбы, потому что разлюбил невесту – соцсети (фото) Украинец не заплатил оператору за съемку свадьбы, потому что разлюбил невесту – соцсети (фото)
"Мы прощаемся": Светлана Лобода шокировала своим постом в Instagram (фото) "Мы прощаемся": Светлана Лобода шокировала своим постом в Instagram (фото)
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Сокровище викингов: украденный клад может "переписать историю" объединения Англии Сокровище викингов: украденный клад может "переписать историю" объединения Англии
Погода в Украине
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
58 %
751 мм
10.4 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять