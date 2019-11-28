В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

На юге температура до +11°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 ноября, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +1°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +11°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +9°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -4°, днем до +4°.

Прогноз на 28 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает. На Гуриев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого иней.

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