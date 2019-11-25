ДТП и травмированные горожане: гололедица сковала Винницу (видео)

15:06, 25 ноября 2019
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В городе стремительно выросло количество ДТП.

Винницу сковала гололедица / скриншот
Винницу сковала гололедица / скриншот

Утром 25 ноября Винницу сковала гололедица.

Город к непогоде не был готов, поэтому стремительно выросло количество ДТП, а в травмпункты потянулись пострадавшие, которые падали на скользких тротуарах, говорится в сюжете ТСН. 

Напомним, утром 25 ноября в большинстве западных областей Украины ожидаются туман и гололед.

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Теги: #погода#Винница
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