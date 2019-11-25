Синоптики предупреждают о тумане и гололеде на западе Украины

09:51, 25 ноября 2019
15
0

Видимость ухудшится до 200-500 м.

На западе Украины ожидается туман / Фото УНИАН
На западе Украины ожидается туман / Фото УНИАН

Утром 25 ноября в большинстве западных областей Украины ожидаются туман и гололед.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25 ноября утром в большинстве западных областей гололед; туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, в Украине без осадков, температура до +9°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#туман
Читайте также
Названа самая опасная закуска к водке Названа самая опасная закуска к водке
Гороскоп на 25 ноября 2019: астрологи рассказали, кого сегодня ждет удачный день, а кому – не повезет Гороскоп на 25 ноября 2019: астрологи рассказали, кого сегодня ждет удачный день, а кому – не повезет
Тимошенко вернула "революционную" прическу-косу (фото) Тимошенко вернула "революционную" прическу-косу (фото)
Mercedes презентовал первый серийный кроссовер Maybach (фото) Mercedes презентовал первый серийный кроссовер Maybach (фото)
Гороскоп 2020: астролог назвал неудачников года Гороскоп 2020: астролог назвал неудачников года
Гороскоп на 23 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 23 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
В Киеве пьяный таксист убегал с места ДТП и устроил еще одну аварию В Киеве пьяный таксист убегал с места ДТП и устроил еще одну аварию
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
73 %
748 мм
3.3 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять