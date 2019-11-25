Синоптики предупреждают о тумане и гололеде на западе Украины
Видимость ухудшится до 200-500 м.
Утром 25 ноября в большинстве западных областей Украины ожидаются туман и гололед.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"25 ноября утром в большинстве западных областей гололед; туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 25 ноября, в Украине без осадков, температура до +9°.
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