Синоптики предупреждают о тумане и гололеде на западе Украины

Видимость ухудшится до 200-500 м.

На западе Украины ожидается туман / Фото УНИАН

Утром 25 ноября в большинстве западных областей Украины ожидаются туман и гололед.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25 ноября утром в большинстве западных областей гололед; туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, в Украине без осадков, температура до +9°.