В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 ноября

09:39, 22 ноября 2019
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В Приазовье порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 22 ноября, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 22 ноября в восточной, южной и западной частях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с. Кроме того, на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь и Бердянск порывы ветра до 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Украине будет холодно и без осадков. В частности, на востоке температура днем до -1°. В южных регионах до +6°.

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Теги: #погода#ветер
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