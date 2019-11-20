В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 ноября

15:33, 20 ноября 2019
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В Приазовье порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

Завтра в Украине ожидается сильнийй ветер / УНИАН
Завтра в Украине ожидается сильнийй ветер / УНИАН

В четверг, 21 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня практически без осадков, на западе температура до +13° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 21 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). 21 ноября в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн до 13-20 дм.

Напомним, большинство погодных моделей показывают, что погода зимой в Европе будет "мягкой" и теплой. В то же время синоптики успокаивают: "мягкая погода" в Украине не будет длиться в течение всех трех зимних месяцев. Как всегда будут наблюдаться периоды более холодной погоды. 

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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