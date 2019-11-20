Октябрь-2019 стал вторым самым теплым на планете за всю историю наблюдений
Средняя температура воздуха была на 0,98° выше средней многолетней за XX век.
Октябрь-2019 стал вторым самым теплым на планете за всю историю наблюдений.
Погода в Киеве установила два температурных рекорда
Средняя глобальная объединенная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,98° выше средней многолетней за XX век, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
Отмечается, что это значение лишь на 0,06° уступает рекорду, который принадлежит октябрю 2015 года. Второй месяц осени этого года стал 43-м подряд октябрем и 418-м месяцем подряд с температурой, которая была выше средней за XX век.
Напомним, в ночь на 13 ноября в Киеве был установлен пятый температурный рекорд с начала месяца.
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