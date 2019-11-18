Северо-восток Китая пострадал от снежной бури

13:59, 18 ноября 2019
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Из-за непогоды все скоростные шоссейные дороги в провинции Хэйлунцзян закрыты,

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая 17 ноября пострадала от снежной бури.

Европу накрыли снегопады и проливные дожди

Из-за непогоды  все скоростные шоссейные дороги в этой провинции закрыты, многие авиарейсы были отложены, сообщает Синьхуа

Утром 18 ноября провинциальная метеослужба повысила уровень предупреждения в связи с сильным снегопадом с "желтого" до "оранжевого".

Механизм экстренного реагирования 4-го уровня задействован в таких городах, как Хэйхэ, Ичунь, Суйхуа, Цзямусы, Муданьцзян, а также административном центре провинции Харбине. Местами в этих городах объем осадков уже достиг 10-20 мм.

Ожидается, что сегодня снежная буря в провинции продолжается и может разбушеваться с большей силой.

Напомним, на севере Урала и Сибири (РФ) установились сильные морозы. Средняя суточная температура на севере Сибири была ниже нормы на 7-10 градусов.

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Теги: #снег#погода#Китай
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