Северо-восток Китая пострадал от снежной бури
Из-за непогоды все скоростные шоссейные дороги в провинции Хэйлунцзян закрыты,
Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая 17 ноября пострадала от снежной бури.
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Из-за непогоды все скоростные шоссейные дороги в этой провинции закрыты, многие авиарейсы были отложены, сообщает Синьхуа.
Утром 18 ноября провинциальная метеослужба повысила уровень предупреждения в связи с сильным снегопадом с "желтого" до "оранжевого".
Механизм экстренного реагирования 4-го уровня задействован в таких городах, как Хэйхэ, Ичунь, Суйхуа, Цзямусы, Муданьцзян, а также административном центре провинции Харбине. Местами в этих городах объем осадков уже достиг 10-20 мм.
Ожидается, что сегодня снежная буря в провинции продолжается и может разбушеваться с большей силой.
Напомним, на севере Урала и Сибири (РФ) установились сильные морозы. Средняя суточная температура на севере Сибири была ниже нормы на 7-10 градусов.
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