Синоптики предупредили о тумане в большинстве областей Украины
Видимость ухудшится до 200-500 м.
Утром 18 ноября в большинстве областей Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
После шторма улицы мексиканского города покрылись пэной (видео)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"18 ноября утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 18 ноября, в Украине без осадков, температура до +16°.
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