Синоптики предупредили о тумане в большинстве областей Украины

Видимость ухудшится до 200-500 м.

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Утром 18 ноября в большинстве областей Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18 ноября утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, в Украине без осадков, температура до +16°.