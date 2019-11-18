Синоптики предупредили о тумане в большинстве областей Украины

09:48, 18 ноября 2019
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Утром 18 ноября в большинстве областей Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

После шторма улицы мексиканского города покрылись пэной (видео)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18 ноября утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, в Украине без осадков, температура до +16°.

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Теги: #погода#туман
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