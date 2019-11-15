В Венеции ожидается новое наводнение

Ожидается, что сегодня уровень воды поднимется до 145 см.

Наводнение в Венеции / REUTERS

В итальянской Венеции, где в ночь на 13 ноября произошло сильное наводнение, вновь объявлено предупреждение.

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Ожидается, что из-за сильного ветра сирокко у итальянского побережья в 11:20 15 ноября уровень воды поднимется до 145 см, передает Stormnews.

Прошлое наводнение нанесло Венеции серьезный ущерб, затопив более 80% города. Но многочисленные туристы все равно довольны и спешат запечатлеть себя на затопленной площади Сан-Марко.

Напомним, в итальянской Венеции уровень воды поднялся до 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений.