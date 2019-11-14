В Австралии бушуют около 150 природных пожаров

10:43, 14 ноября 2019
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Три человека погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс бушуют около 150 природных пожаров, погибли три человека. 

Лесной пожар в Австралии уничтожил заповедник с коалами

Действует режим чрезвычайного положения, сгорели сотни домов. В частности, были уничтожены несколько зданий, принадлежащих голливудскому актеру Расселу Кроу, передает Euronews

Пострадали не менее 13 пожарных. В районе Радлинг Хаус к западу от Брисбена во время тушения огня потерпел крушение пожарный вертолет. Пилот получил незначительные травмы

Власти призвали местных жителей и туристов срочно эвакуироваться. 

Лесные пожары в Австралии не редкость для засушливого летнего сезона, но в этом году они начались слишком рано - на континенте ещё не закончилась весна.

Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс из-за "катастрофической" ситуацией, вызванной масштабными лесными пожарами, ввели чрезвычайное положение. 

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Теги: #Австралия#лесной пожар
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