В Австралии бушуют около 150 природных пожаров
Три человека погибли.
В австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс бушуют около 150 природных пожаров, погибли три человека.
Лесной пожар в Австралии уничтожил заповедник с коалами
Действует режим чрезвычайного положения, сгорели сотни домов. В частности, были уничтожены несколько зданий, принадлежащих голливудскому актеру Расселу Кроу, передает Euronews.
Пострадали не менее 13 пожарных. В районе Радлинг Хаус к западу от Брисбена во время тушения огня потерпел крушение пожарный вертолет. Пилот получил незначительные травмы
Власти призвали местных жителей и туристов срочно эвакуироваться.
Лесные пожары в Австралии не редкость для засушливого летнего сезона, но в этом году они начались слишком рано - на континенте ещё не закончилась весна.
Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс из-за "катастрофической" ситуацией, вызванной масштабными лесными пожарами, ввели чрезвычайное положение.
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