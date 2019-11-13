В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 ноября
В Карпатах объявлен II уровень опасности.
В четверг, 14 ноября, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине тепло и без осадков (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"В течение суток 14 ноября порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 13 ноября, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Левобережье - туман.
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