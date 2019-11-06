Теплая погода в Киеве повторила рекорд 1930 года

Температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже +12,3°.

Погода в Киеве продолжает устанавливать рекорды / Фото УНИАН

Ночь на 5 ноября в Киеве была самой теплой с 1930 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже +12,3°, а это значит, что погода повторила предыдущее рекордное значение 1930 года.

За 4 ноября в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. После полудня столбик термометра поднялся до +17,6°, что на 2,7° выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

Среднесуточная температура составила +12,9°, что на 0,6° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года.

В обсерватории отмечают, что по климатической норме такое значение соответствует 21 сентября.

Напомним, в среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и Прикарпатье - значительный дождь.