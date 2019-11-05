В Украине объявили штормовое предупреждение на 6 ноября

15:32, 5 ноября 2019
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По всей Украине завтра ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и Прикарпатье - значительный дождь.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/сек, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, во многих регионах пройдут дожди.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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