В Украине объявили штормовое предупреждение на 6 ноября

По всей Украине завтра ожидается сильный ветер.

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В среду, 6 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, на Закарпатье и Прикарпатье - значительный дождь.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/сек, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, во многих регионах пройдут дожди.