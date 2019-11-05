Аномально теплая погода установила в Киеве температурный рекорд

11:54, 5 ноября 2019
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В понедельник темература воздуха в Киеве поднялась до +14,9 градусов.

Погода в Киеве установила температурный рекорд / Фото УНИАН
Погода в Киеве установила температурный рекорд / Фото УНИАН

В понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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Теги: #Киев#погода
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