Аномально теплая погода установила в Киеве температурный рекорд

В понедельник темература воздуха в Киеве поднялась до +14,9 градусов.

Погода в Киеве установила температурный рекорд / Фото УНИАН

В понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.