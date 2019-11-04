Народные синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зима

По прогнозам синоптиков, сильное похолодание в Украине начнется только в конце декабря.

Холодная погода установится в Украине в декабре / УНИАН

Первые морозы придут в Украину в середине ноября.

Об этом рассказал "Фактам" народный синоптик Леонид Горбань.

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"Затем потепление, а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря. Первые четыре дня ноября температура днем будет колебаться от 10 до 14 градусов тепла. Потом температура упадет и в течение пяти дней будет держаться в пределах 6-9 градусов тепла. С 12 по 22 ноября возможны небольшие, но устойчивые морозы - до минус 4. А 17-18 ноября температура может опуститься даже до минус 9-11 градусов. 23 ноября вновь прогнозируется потепление, и до конца месяца продержится плюсовая температура", - рассказал он.

По прогнозу Горбаня, зима в Украине начнется с 12 декабря. Первые четыре дня декабря будет минусовая температура, потом пять дней плюсовая - до 4 градусов тепла. А с 12 декабря и до конца месяца - одни "минусы".

Впрочем, морозы будут не сильные, максимум минус 12. И только 24-25 декабря температура может опуститься до 13-15 градусов мороза. В следующие месяцы также будут холодными: весь январь морозный, а февраль будет даже холодней января. Морозы будут достигать 18-20 градусов. Ожидаются также обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной.

А народный синоптик Владимир Деркач считает, что морозы придут в начале ноября

"Вторая декада ноября будет холодной, возможны ночные заморозки, и даже днем воздух не будет сильно прогреваться, возможны также небольшие осадки. В середине ноября может на несколько дней потеплеть, а потом придет очень ощутимый холод со снегом. Холодная погода будет держаться и в третьей декаде ноября. В конце месяца возможны осадки разной интенсивности, в некоторые дни - очень обильные, температура воздуха будет минусовой", - сообщил он.

По прогнозу Деркача, зимняя погода придет в Украину в первой декаде декабря. С середины первой десятидневки месяца наступит оттепель. Температура будет плюсовой. Вторая декада декабря будет отличаться нетипично теплой погодой, иногда с небольшими осадками. Только в праздник Николая немного похолодает. Сначала придут ночные морозы, а потом и дневные, возможны небольшие осадки. Это похолодание продержится до конца года.

Напомним, по долгосрочным прогнозам, зима 2019-2020 в Украине будет капризной.