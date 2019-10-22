Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой
Ожидается, что погода в декабре в Украине будет теплой.
По долгосрочным прогнозам, зима 2019-2020 в Украине будет капризной.
Синоптики предупредили о тумане в Украине
В декабре ожидаются дожди и мокрый снег, а в начале января могут ударить крепкие морозы, сообщает "Метеопрог".
Ожидается, что в декабре будет тепло, дождь со снегом чаще, чем снег. Лишь на западе будет по-другому: там прогнозируется первый зимний снегопад.
В январе погода ухудшится. По предварительным прогнозам, в некоторых регионах ожидаются крепкие морозы. Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Кроме того, первый месяц 2020 года будет достаточно влажным.
Отмечается, что предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной в зависимости от региона. В отдельных частях нашего континента будут стабильные погодные условия в течение всего сезона. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу холода.
А вот американские синоптики дают противоположный прогноз. По мнению метеорологической службы США, зима-2020 в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре. Изменения климата, которые вызывает повышение средней глобальной температуры, приведут к тому, что в декабре вместо снега будут идти дожди или мокрый снег.
Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, существенное похолодание ожидается с 28 октября.
Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+18°... +9°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+21°... +9°
- Запорожье+15°... +7°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+19°... +9°
- Кировоград+20°... +7°
- Луганск+19°... +5°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+22°... +7°
- Николаев+14°... +9°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+19°... +9°
- Ровно+22°... +7°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+18°... +9°
- Тернополь+22°... +6°
- Харьков+14°... +9°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+20°... +10°
- Черкассы+19°... +8°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+16°... +8°