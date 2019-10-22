Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой

12:56, 22 октября 2019
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Ожидается, что погода в декабре в Украине будет теплой.

В январе в Украине могут ударить сильные морозы / УНИАН
В январе в Украине могут ударить сильные морозы / УНИАН

По долгосрочным прогнозам, зима 2019-2020 в Украине будет капризной.

Синоптики предупредили о тумане в Украине

В декабре ожидаются дожди и мокрый снег, а в начале января могут ударить крепкие морозы, сообщает "Метеопрог". 

Ожидается, что в декабре будет тепло, дождь со снегом чаще, чем снег. Лишь на западе будет по-другому: там прогнозируется первый зимний снегопад.

В январе погода ухудшится. По предварительным прогнозам, в некоторых регионах ожидаются крепкие морозы. Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Кроме того, первый месяц 2020 года будет достаточно влажным. 

Отмечается, что предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной в зависимости от региона. В отдельных частях нашего континента будут стабильные погодные условия в течение всего сезона. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу холода.

А вот американские синоптики дают противоположный прогноз. По мнению метеорологической службы США, зима-2020 в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре. Изменения климата, которые вызывает повышение средней глобальной температуры, приведут к тому, что в декабре вместо снега будут идти дожди или мокрый снег.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, существенное похолодание ожидается с 28 октября.

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Теги: #снег#погода#зима#мороз
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