В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 ноября

15:23, 1 ноября 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В субботу, 2 ноября, на Правобережной Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 ноября днем на Правобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине ожидается потепление, в западных и северных областях пройдут дожди.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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