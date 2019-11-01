В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 ноября

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В субботу, 2 ноября, на Правобережной Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 ноября днем на Правобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине ожидается потепление, в западных и северных областях пройдут дожди.