Синоптики предупреждают о тумане в западных областях Украины
Объявлен I уровень опасности.
Утром 1 ноября в западных областях ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"1 ноября в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, средняя температура воздуха в северо-западной половине Украины в ноябре будет близкой к норме, на остальной территории - выше нормы.
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