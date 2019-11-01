Синоптики предупреждают о тумане в западных областях Украины

09:43, 1 ноября 2019
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Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Утром 1 ноября в западных областях ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1 ноября в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, средняя температура воздуха в северо-западной половине Украины в ноябре будет близкой к норме, на остальной территории - выше нормы.

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Теги: #погода#туман
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