Холодно и сухо: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

14:36, 30 октября 2019
53
0

Завтра по всей Украине будет холодно.

В Украине ожидаются заморозки / provse.today
В Украине ожидаются заморозки / provse.today

В четверг, 31 октября, в Украине ожидается холодная и сухая погода.

Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"31 октября повсеместно будет холодно и сухо, даже и солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2...-7 градусов, завтра днем +2...+8 градусов", - пишет она.

В Киеве завтра ночью ожидается до -2...-5 градусов, днем - до +3...+6 градусов. Осадки маловероятны.

По прогнозу Диденко, холодная погода продержится в Украине до 3 ноября, после ожидается потепление.

Напомним, погода в ноябре в Украине будет по-зимнему холодной, с морозами и снегом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
Холодно и сухо: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Холодно и сухо: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
К Вьетнаму приближается тропический шторм "Матмо" К Вьетнаму приближается тропический шторм "Матмо"
Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
Синоптик дала прогноз погоды в Украине на зиму Синоптик дала прогноз погоды в Украине на зиму
Лесные пожары подбираются к Лос-Анджелесу (видео) Лесные пожары подбираются к Лос-Анджелесу (видео)
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре
Погода в Украине
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
87 %
760 мм
2.4 м/с
47 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять