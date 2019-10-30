Холодно и сухо: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Завтра по всей Украине будет холодно.
В четверг, 31 октября, в Украине ожидается холодная и сухая погода.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"31 октября повсеместно будет холодно и сухо, даже и солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2...-7 градусов, завтра днем +2...+8 градусов", - пишет она.
В Киеве завтра ночью ожидается до -2...-5 градусов, днем - до +3...+6 градусов. Осадки маловероятны.
По прогнозу Диденко, холодная погода продержится в Украине до 3 ноября, после ожидается потепление.
Напомним, погода в ноябре в Украине будет по-зимнему холодной, с морозами и снегом.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -4°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+8°... -5°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+9°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... -5°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+6°... -6°
- Луганск+10°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+8°... -2°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+4°... -6°
- Ровно+5°... -4°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы+3°... -6°
- Тернополь+7°... -5°
- Харьков+6°... -4°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+4°... -4°
- Черкассы+5°... -5°
- Чернигов+3°... -6°
- Черновцы+8°... -2°
Виргиния, США
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