Холодно и сухо: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Завтра по всей Украине будет холодно.

В Украине ожидаются заморозки / provse.today

В четверг, 31 октября, в Украине ожидается холодная и сухая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"31 октября повсеместно будет холодно и сухо, даже и солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2...-7 градусов, завтра днем +2...+8 градусов", - пишет она.

В Киеве завтра ночью ожидается до -2...-5 градусов, днем - до +3...+6 градусов. Осадки маловероятны.

По прогнозу Диденко, холодная погода продержится в Украине до 3 ноября, после ожидается потепление.

Напомним, погода в ноябре в Украине будет по-зимнему холодной, с морозами и снегом.