Синоптики предупреждают о тумане в южных областях Украины
Объявлен I уровень опасности.
Ночью и утром 29 октября в южных областях Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"29 октября ночью и утром в южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, в четверг местами темепратура опустится до -8°.
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