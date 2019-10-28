Синоптики предупреждают о тумане в южных областях Украины

Объявлен I уровень опасности.

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Ночью и утром 29 октября в южных областях Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 октября ночью и утром в южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, в четверг местами темепратура опустится до -8°.