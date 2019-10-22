Пять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке
Всего стихия затронула больше пяти тысяч человек.
Пять человек погибли, 10 получили травмы в результате сильных ветров и проливных дождей, обрушившихся на Шри-Ланку.
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Люди погибли в районе Нувара-Элия на центральном нагорье, который наиболее пострадал от ухудшившихся погодных условий, передает Xinhua со ссылкой на местный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Всего стихия затронула 5600 человек, более 500 были переселены в безопасное место.
26 домов разрушены полностью, 671 дом - частично.
Напомним, северо-западные районы Португалии пострадали от проливных дождей.
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