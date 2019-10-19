Температура воздуха в Киеве сравнялась с августом – метеорологи

15:17, 19 октября 2019
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Метеорологи рассказывают, что такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа.

Температура воздуха в Киеве сравнялась с августом / фото УНИАН
Температура воздуха в Киеве сравнялась с августом / фото УНИАН

Температура воздуха в Киеве по климатической норме соответствует середине августа.

Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 15 октября столбик термометра поднялся до +24,1°C, что на 0,4 °C выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад», – говорится в сообщении.

Метеорологи рассказывают, что такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа.

Ранее в обсерватории зафиксировали еще два температурных рекорда октября.

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Теги: #погода в Киеве#температурный рекорд#температура в КИеве
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