Температура воздуха в Киеве сравнялась с августом – метеорологи
Метеорологи рассказывают, что такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа.
Температура воздуха в Киеве по климатической норме соответствует середине августа.
Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 15 октября столбик термометра поднялся до +24,1°C, что на 0,4 °C выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад», – говорится в сообщении.
Метеорологи рассказывают, что такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа.
Ранее в обсерватории зафиксировали еще два температурных рекорда октября.
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