Много солнца и тепла: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Дожди завтра маловероятны.

Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН

В пятницу, 18 октября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, завтра дожди маловероятны. Ночью и утром ожидаются туманы, которые ухудшат видимость до 300-500 метров. Температура в течение дня +18...+24 градуса.

В Киеве 18 октября около +19, +20 градусов.

Напомним, в ноябре в Украине будет холодно, стоит ждать снег и заморозки.