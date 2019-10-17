Много солнца и тепла: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Дожди завтра маловероятны.
В пятницу, 18 октября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.
Погода на сегодня: в Украине будет солнечно и тепло (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, завтра дожди маловероятны. Ночью и утром ожидаются туманы, которые ухудшат видимость до 300-500 метров. Температура в течение дня +18...+24 градуса.
В Киеве 18 октября около +19, +20 градусов.
Напомним, в ноябре в Украине будет холодно, стоит ждать снег и заморозки.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +7°
- Днепр+21°... +7°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+21°... +5°
- Киев+22°... +7°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+20°... +5°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+20°... +7°
- Николаев+23°... +9°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+22°... +8°
- Ровно+20°... +7°
- Симферополь+25°... +11°
- Сумы+22°... +7°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+21°... +7°
- Херсон+22°... +9°
- Хмельницкий+21°... +8°
- Черкассы+21°... +6°
- Чернигов+20°... +4°
- Черновцы+21°... +8°
Виргиния, США
+ 11 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:53 %
Давление:743 мм
Ветер: 9.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:20
Закат18:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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