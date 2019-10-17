Во многих областях Украины сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается в течение 17-18 октября.
В течение 17-18 октября во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"17-18 октября в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинстве районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 17 октября, в Украине будет солнечно и тепло.
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