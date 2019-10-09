В сети показали фото снегопада в Карпатах
Температура воздуха опустилась до -2°.
В среду, 9 октября, Карпаты засыпало снегом.
Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Отмечается, что сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно, температура воздуха опустилась до -2°. На высокогорье тропы засыпаны снегом, поэтому ориентирование затруднено.
Напомним, в Киеве в понедельник, 7 октября, выпал первый снег.
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