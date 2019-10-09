В сети показали фото снегопада в Карпатах

13:04, 9 октября 2019
133
0

Температура воздуха опустилась до -2°.

Карпаты засыпает снегом / www.facebook.com/chornogora.rescue112
Карпаты засыпает снегом / www.facebook.com/chornogora.rescue112

В среду, 9 октября, Карпаты засыпало снегом.

Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Отмечается, что сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно, температура воздуха опустилась до -2°. На высокогорье тропы засыпаны снегом, поэтому ориентирование затруднено.

Напомним, в Киеве в понедельник, 7 октября, выпал первый снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#сніг
Читайте также
В сети показали фото снегопада в Карпатах В сети показали фото снегопада в Карпатах
В Китае два человека пропали без вести после схода оползня В Китае два человека пропали без вести после схода оползня
В Таиланде пронесся смерч (видео) В Таиланде пронесся смерч (видео)
Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
71 %
759 мм
4.6 м/с
11 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять