В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль
Практически каждый день на вулкане происходят пепловые выбросы и взрывы.
В Мексике продолжает извергаться вулкан Попокатепетль.
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Практически каждый день на вулкане происходят пепловые выбросы и взрывы, передает Stormnews.
7 октября было заиксировано два взрыва. Информация о выпадении пепла в населенных пунктах не поступала.
Así la impresionante explosión del Volcán #Popocatépetl esta madrugada, 3:13 hrs. Vista San Nicolás de los Ranchos #Puebla. Vía @jabed1.— Webcams de México (@webcamsdemexico) 7 октября 2019 г.
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Video pic.twitter.com/giUxzHTGr8
Напомним, в среду, 28 августа, в Италии произошло извержение вулкана Стромболи.
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