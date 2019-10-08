В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль

Практически каждый день на вулкане происходят пепловые выбросы и взрывы.

Вулкан Попокатепетль / фото flickr.com/furphotos

В Мексике продолжает извергаться вулкан Попокатепетль.

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Практически каждый день на вулкане происходят пепловые выбросы и взрывы, передает Stormnews.

7 октября было заиксировано два взрыва. Информация о выпадении пепла в населенных пунктах не поступала.

Así la impresionante explosión del Volcán #Popocatépetl esta madrugada, 3:13 hrs. Vista San Nicolás de los Ranchos #Puebla. Vía @jabed1.

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Video pic.twitter.com/giUxzHTGr8 — Webcams de México (@webcamsdemexico) 7 октября 2019 г.

Напомним, в среду, 28 августа, в Италии произошло извержение вулкана Стромболи.