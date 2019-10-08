В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль

12:59, 8 октября 2019
20
0

Практически каждый день на вулкане происходят пепловые выбросы и взрывы.

Вулкан Попокатепетль / фото flickr.com/furphotos
Вулкан Попокатепетль / фото flickr.com/furphotos

В Мексике продолжает извергаться вулкан Попокатепетль.

В Индонезии опубликовали предупреждение о полетах из-за извержения вулкана Керинчи

Практически каждый день на вулкане происходят пепловые выбросы и взрывы, передает Stormnews

7 октября было заиксировано два взрыва. Информация о выпадении пепла в населенных пунктах не поступала.

Напомним, в среду, 28 августа, в Италии произошло извержение вулкана Стромболи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #вулкан#Мексика
Читайте также
В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
Супертайфун "Хагибис" обрушился на Марианские острова Супертайфун "Хагибис" обрушился на Марианские острова
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +10° В Киеве завтра без осадков, температура до +10°
В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности
Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео) Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)
Погода в Украине на неделю: на смену заморозкам придет потепление (карта) Погода в Украине на неделю: на смену заморозкам придет потепление (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
62 %
758 мм
5.2 м/с
18 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять