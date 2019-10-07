В Днепре ливень затопил детский сад (фото, видео)
Вода испортила потолки и обои помещения, детский сад закрыли на два дня.
Помещения детский сад №182 в Днепре залило водой из-за сильного ливня.
В Днепре из-за провала почвы под общежитием обследуют все окружающие здания
Фото и видео с места событий опубликованы в Telegram-канале «Х*евый Днепр». Вода испортила потолки и обои помещения, которое и так пребывало далеко не в лучшем состоянии.
Сообщается, что детский сад закрыт на два дня.
Напомним, в Днепре сегодня с утра образовался транспортный коллапс из-за ограничения движения возле студенческого общежития, где образовался провал в асфальте 5 октября.
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