В Днепре ливень затопил детский сад (фото, видео)

16:39, 7 октября 2019
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Вода испортила потолки и обои помещения, детский сад закрыли на два дня.

В Днепре затопило детский сад / Telegram, Х*евый Днепр
В Днепре затопило детский сад / Telegram, Х*евый Днепр

Помещения детский сад №182 в Днепре залило водой из-за сильного ливня.

В Днепре из-за провала почвы под общежитием обследуют все окружающие здания

Фото и видео с места событий опубликованы в Telegram-канале «Х*евый Днепр». Вода испортила потолки и обои помещения, которое и так пребывало далеко не в лучшем состоянии.

Сообщается, что детский сад закрыт на два дня.

Напомним, в Днепре сегодня с утра образовался транспортный коллапс из-за ограничения движения возле студенческого общежития, где образовался провал в асфальте 5 октября.

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Теги: #Днепр#ливень
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