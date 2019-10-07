До -5°: синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине
В северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе.
В течение 7-9 октября во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до -5°.
Заморозки, снег и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 7 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +18°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... +6°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+12°... +4°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+9°... -1°
- Луганск+11°... +6°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+10°... +3°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+6°... -3°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:81 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:18 %
Восход:07:11
Закат18:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей