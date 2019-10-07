До -5°: синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине

09:49, 7 октября 2019
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В северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе.

Украинцев предупреждают о заморозки / УНИАН
Украинцев предупреждают о заморозки / УНИАН

В течение 7-9 октября во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до -5°.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 7 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +18°.

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Теги: #погода#заморозки
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