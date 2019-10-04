У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 4 октября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.
На Закарпатье произошло землетрясение
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 93 км на запад от населенного пункта Арика в области Арика-и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, 25 сентября в провинции Малуку на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+19°... +10°
- Донецк+25°... +15°
- Житомир+13°... +5°
- Запорожье+25°... +9°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+13°... +7°
- Кировоград+14°... +7°
- Луганск+26°... +16°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+18°... +9°
- Одесса+16°... +10°
- Полтава+15°... +8°
- Ровно+11°... +5°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+19°... +9°
- Херсон+23°... +10°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+13°... +8°
- Чернигов+14°... +6°
- Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:58 %
Давление:752 мм
Ветер: 7.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:08
Закат18:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей