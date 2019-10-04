У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9

16:10, 4 октября 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 4 октября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

На Закарпатье произошло землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 93 км на запад от населенного пункта Арика в области Арика-и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 сентября в провинции Малуку на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

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Теги: #землетрясение#Чили
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