Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В пятницу, 4 октября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 93 км на запад от населенного пункта Арика в области Арика-и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 сентября в провинции Малуку на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8.