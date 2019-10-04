Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
Пожарная опасность сохраняется на востоке, юге и в центре Украины.
В пятницу, 4 октября, во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на завтра
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+12°... +4°
- Днепр+22°... +10°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+13°... +6°
- Кировоград+14°... +8°
- Луганск+26°... +16°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+19°... +9°
- Одесса+16°... +9°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+14°... +7°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+13°... +8°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:55 %
Давление:752 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:08
Закат18:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей