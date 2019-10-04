Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Пожарная опасность сохраняется на востоке, юге и в центре Украины.

В Украине зберігаєься пожежена опасность / galinfo.com.ua

В пятницу, 4 октября, во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.