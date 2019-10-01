Климатологи подвели итоги контрастного сентября в Киеве

14:40, 1 октября 2019
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Первый месяц осени был на 2,0° теплее нормы.

Сентябрь в Киеве был теплее нормы / УНИАН
Сентябрь в Киеве был теплее нормы / УНИАН

Средняя температура воздуха сентября в Киеве составила +15,9°, что превышает климатическую норму на 2,0°.

В Киеве сегодня температура до +15°, без осадков

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сентябрь в столице был очень контрастным - средние температуры первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1° с и 2,1° соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней - ее температура была на 0,3° ниже нормы.

Самым жарким днем было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3°, а самым холодным - 24 сентября, когда минимальная температура опускалась под утро до +2,0°.

В течение месяца в Киеве выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы.

Напомним, в среду, 2 октября, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

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Теги: #Киев#погода
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