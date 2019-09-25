Заморозки отступают: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра
Завтра в Украине пройдут дожди.
В четверг, 26 сентября, во многих регионах Украины пройдут дожди.
В Украине сегодня будет прохладно, на западе пройдут дожди (карта)
Таикй прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"26-го сентября в западных и северных областях, а также Винницкой области осадки будут. В восточной части, большинстве центральных областей и юга удержится сухая погода", - пишет она.
Температура воздуха в течение дня +14...+20 градусов, на севере +10...+15 градусов.
По прогнозу синоптика, пока заморозки отступают.
В Киеве завтра пройдет дождь, температура воздуха около +13 градусов.
Напомним, ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +11°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+15°... +1°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+18°... +3°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+18°... +9°
- Кировоград+17°... +6°
- Луганск+14°... 0°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+19°... +15°
- Полтава+15°... +5°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+20°... +8°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+17°... +9°
- Чернигов+16°... +7°
- Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
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