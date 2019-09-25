Заморозки отступают: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

14:30, 25 сентября 2019
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Завтра в Украине пройдут дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 26 сентября, во многих регионах Украины пройдут дожди.

В Украине сегодня будет прохладно, на западе пройдут дожди (карта)

Таикй прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"26-го сентября в западных и северных областях, а также Винницкой области осадки будут. В восточной части, большинстве центральных областей и юга удержится сухая погода", - пишет она.

Температура воздуха в течение дня +14...+20 градусов, на севере +10...+15 градусов.

По прогнозу синоптика, пока заморозки отступают.

В Киеве завтра пройдет дождь, температура воздуха около +13 градусов.

Напомним, ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки.

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Теги: #погода#дождь
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