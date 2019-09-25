Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины
Температура опустится до -3°.
Ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки.
Синоптик предупредила киевлян о похолодании и дождях
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге температура до +22°.
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