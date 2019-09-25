Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины

09:47, 25 сентября 2019
44
0

Температура опустится до -3°.

В Украине ожидаются заморозки / tvc.ru
В Украине ожидаются заморозки / tvc.ru

Ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки.

Синоптик предупредила киевлян о похолодании и дождях

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге температура до +22°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#заморозки
Читайте также
Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины
В Украине сегодня будет прохладно, на западе пройдут дожди (карта) В Украине сегодня будет прохладно, на западе пройдут дожди (карта)
Завтра в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
У берегов Греции произошло мощное землетрясение У берегов Греции произошло мощное землетрясение
Синоптик предупредила киевлян о похолодании и дождях Синоптик предупредила киевлян о похолодании и дождях
В Украине до 27 сентября ожидается пожарная опасность В Украине до 27 сентября ожидается пожарная опасность
В Японии 57 человек пострадали в результате тайфуна "Тапа" В Японии 57 человек пострадали в результате тайфуна "Тапа"

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
57 %
751 мм
3.5 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять