Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины

Температура опустится до -3°.

В Украине ожидаются заморозки / tvc.ru

Ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге температура до +22°.