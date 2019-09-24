Синоптик предупредила киевлян о похолодании и дождях
В четверг в столице похолодает до +12 градусов днем.
В четверг, 26 сентября, в Киеве ожидаются дожди и похолодание.
В Украине сегодня будет прохладно и без осадков (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В четверг, 26 сентября, в Киеве появятся дожди и похолодает днем до +12 градусов", - пишет она.
Завтра, 25 сентября, в Киеве будет без осадков. Ближайшей ночью +3...+5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0-2 градуса, завтра днем около +15 градусов.
Напомним, ночью 25 сентября во многих регионах Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.
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