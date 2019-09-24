Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 25 сентября
В Житомирской, Киевской, Донецкой областях ожидается до -5°.
Ночью 25 сентября во многих рергіонах Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.
Погода на неделю: в Украине будет холодно и почти без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской , Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, тепло будет на юге и западе.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +5°
- Днепр+15°... +3°
- Донецк+15°... 0°
- Житомир+14°... +4°
- Запорожье+14°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +4°
- Киев+13°... +2°
- Кировоград+13°... +6°
- Луганск+13°... 0°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+18°... +5°
- Николаев+21°... +9°
- Одесса+20°... +12°
- Полтава+13°... 0°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+12°... -3°
- Тернополь+18°... +4°
- Харьков+12°... -1°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+14°... +6°
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