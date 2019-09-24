Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 25 сентября

В Житомирской, Киевской, Донецкой областях ожидается до -5°.

На Украину надвигаются заморозки / moldova24.net

Ночью 25 сентября во многих рергіонах Украины ожидаются заморозки на почве и в воздухе.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской , Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, тепло будет на юге и западе.